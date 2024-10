Püstənin sağlamlıq üçün əvəzsiz faydaları

Enerji baxımından zəngin püstə balanslı qidalanmaya dəstək olur. Alimlər püstənin sağlamlıq üçün çox faydalı hesab edirlər. Gün ərzində 50 qram püstə istehlak edilməsi tövsiyə edilir.

Metbuat.az püstənin insan sağlamlığına bəzi faydalarını təqdim edir:

- Püstə antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir.

- Tərkibindəki bitki mənşəli zülallarla qan şəkərini tənzimləməyə kömək edir və şəkər xəstəliyinin qarşısını alır.



- Amin turşularının 2%-ni təşkil edən L-arginin maddəsi ilə arterial genişlənməni təşviq edir.



- Tərkibində Kalsium, Kalium, Maqnezium və Selenium kimi faydalı mineralları ehtiva edir. Vitamin baxımından zəngin olması ürək sağlamlığının qorunmasına kömək edir və xolesterinin azalmasına, diabet və xərçəng riskinin azalmasına dəstək verir.

- Omeqa yağ turşuları və E vitamini ilə zəngindir, sinir sisteminə faydalıdır.



