Balotelli tarixi klubla razılığa gəldi

"Adana Demirspor"dan ayrılan Mario Balotelli A Seriyasına qayıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, təcrübəli hücumçu İtaliya klubu ilə anlaşıb. "La Gazzetta dello Sport"un xəbərinə görə, Balotelli "Cenoa" ilə razılığa gəlib. Məlumata görə, təcrübəli hücumçunun müqaviləsinin müddəti mövsümün sonuna qədər olacaq. Məlumatda, Balotellinin maaşının 250-300 min avro arasında olacağı və futbolçunun müqaviləsində performans mükafatlarının da yer aldığı bildirilib.

Qeyd edək ki, Mario Balotelli “İnter”, “Mançester Siti”, “Milan”, “Liverpul”, “Marsel” kimi klublarda çıxış edib. O, "Adana Demirspor"dan ötən mövsümün sonunda ayrılmışdı.

