Finlandiya İsrailə sanksiyalar tətbiq etməyə çağırdı

Lüksemburqda Avropa İttifaqı ölkələrinin xarici işlər nazirləri Yaxın Şərq və Ukrayna gündəmi ilə toplantı keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantıdan sonra jurnalistlərə açıqlama verən Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonen Avropa İttifaqını İsrailə qarşı daha çox sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. O bildirib ki, Avropa İttifaqında İsrailə qarşı sanksiyaların genişləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr davam edir və belə bir qərar yalnız bütün Aİ ölkələrinin razılığı ilə qəbul edilə bilər.

Nazir ölkələr arasında fikir ayrılıqlarının olduğunu, lakin bölgədə gərginliyi artıran hadisələrdən sonra İsrailə qarşı qəti addım atılmalı olduğunu ifadə edib.

