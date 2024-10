6 bürcü çətin günlər gözləyir - Münaqişə, pul itkisi...

Çətinliklərə hazır olun və ətrafınızdan ehtiyatlı olun ki, bu çətinliklərin öhdəsindən layiqincə gələ biləsiniz.

Bu həftə bəzi bürclər üçün çətin ola bilər. Yolda gözlənilməz maneələr, münaqişəli vəziyyətlər və ya daxili ziddiyyətlər yarana bilər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Qoç üçün təhlükə danışıqlarda və rəhbərliklə ünsiyyətdə olur. İmpulsiv xarakteriniz işdə münaqişələrə səbəb ola bilər. Sözlərinizlə diqqətli olun və çətin vəziyyətlərdən qaçın. Ola bilsin ki, həmkarlarınızdan biri birbaşa münasibətinizdən sizə qarşı istifadə etməyə çalışsın.

Xərçənglər şəxsi həyatlarında emosional pozulmalara və anlaşılmazlıqlara qarşı ehtiyatlı olmalıdırlar. Partnyorunuzla həll olunmamış münaqişələrin üzə çıxması ehtimalı var. Səbirli olun və nəticə çıxarmağa tələsməyin. Soyuqqanlılığı qorumaq vacibdir, əks halda nəticələr çox xoşagəlməz ola bilər.

Əkizlər bu həftə maliyyə çətinlikləri ilə üzləşə bilər. Planlarınızı ciddi şəkildə pozacaq gözlənilməz xərclər və ya pulların alınmasında gecikmələr ola bilər. Gərəksiz öhdəliklər götürməyin və böyük alış-verişlərdən qaçmağa çalışın. Bu dövr pulla münasibətdə ehtiyatlı olmağı tələb edir.

Əqrəbləri dostlar və ya həmkarları ilə münaqişələr təhdid edir. Ola bilsin ki, yaxınlarınız sizi manipulyasiya etməyə və ya səhv qərar verməyə məcbur etməyə çalışır. İntuisiyanıza etibar edin və başqalarının sizə təzyiq göstərməsinə imkan verməyin. Mövqelərinizi müdafiə etməyə hazır olun.

Dolçalar sağlamlıq problemləri ilə üzləşə bilərlər. Bəlkə də soyuqdəymə və ya xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsidir. Bədəninizin göndərdiyi siqnallara məhəl qoymayın və tədbir alın. Bu həftə sizdən fiziki vəziyyətinizə diqqət yetirməyi tələb edir.

Oğlaqlar üçün təhlükə iş və məsuliyyətdən irəli gəlir. İş yükü çox ola bilər ki, bu da stresə və yorğunluğa səbəb olur. Gücünüzü düzgün paylamağa çalışın və çox yük götürməyin. Əks halda, tükənmə və pis nəticələr riski var.

