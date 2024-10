Livan İsraili BMT TŞ-yə şikayət etdi

Livan İsraili Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Livan Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verib. Açıqlamada, İsrailin hücumlarından bir daha BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edildiyi və hücumların dayandırılması üçün tədbir görülməsi tələb edildiyi bildirilib. Açıqlamada, İsrailin Livanın suverenliyini qurudan, dənizdən və havadan pozmağa davam edən hücumları qınanıb.

İsrail ordusunun su çənlərini, sərhəd qapılarını və tarixi tikililəri hədəfə aldığı, mülki itkilərə əhəmiyyət vermədən şəhər və qəsəbələri bombalayaraq sistemli sui-qəsd hücumlarını davam etdirdiyi bildirilib.

