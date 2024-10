İsrail hərbi təyyarələri Beyrutun cənubuna, Hizbullahın obyektlərinin yerləşdiyi və tərəfdarlarının yaşadığı ərazilərə zərbələr endirib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, paytaxtın Haret-Horeyk məhəlləsində ən azı üç güclü partlayış baş verib.

İsrailin qırıcıları tərəfindən həyata keçirilən zərbələr nəticəsində baş verən partlayışlarla bağlı dağıntılar və insan tələfatı barədə hələlik məlumat yoxdur.

