Süni intellekt Çempionlar Liqasını qazanacaq klublarla bağlı proqnoz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2103-cü ilə qədər Çempionlar Liqasının qaliblərini proqnozlaşdıran proqramın, siyahısında iki türk komandası da yer alıb. Proqnoza görə, bu mövsüm Çempionlar Liqasını “Barselona” klubu qazanacaq. Süni intellektin proqnozuna görə, gələn il UEFA Çempionlar Liqasının qalibi “Mançester Yunayted” olacaq. Süni intellektin proqnozunda 2090-cu ildə “Beşiktaş”, 2091-ci ildə “Qalatasaray”ın Çempionlar Liqasını qazanacağı yer alıb.

2026 - “Bavariya”

2027 - “Liverpul”

2028 - “Mançester Siti”

2029 - “Mançester Siti”

2030 - “Milan”

