Türkiyə Cənubi Qafqazda sülh üçün açar rolunu oynayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) sözçüsü Ömer Çelik keçirdiyi brifinqdə deyib.

O bildirib ki, Türkiyə başqalarından fərqli olaraq təktərəfli mövqe ortaya qoymur: “Halbuki bəzi dövlətləri uzun illər Ermənistanı silahlandırıb”.

Ö.Çelik söyləyib ki, bu günlərdə İstanbulda "3+3" platforması çərçivəsində keçirilən müzakirələrdə səslənən bəyanatlar da bu baxımdan xarakterikdir.

