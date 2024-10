Hava limanında vidalaşmaq üçün vaxt məhdudiyyəti tətbiq edildi

Yeni Zelandiyanın Dunedin hava limanında vidalaşmaq üçün vaxt məhdudiyyəti tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni qaydaya görə, insanlar bir-biriləri ilə 3 dəqiqə ərzində vidalaşmalıdır. Bu barədə hava limanında lövhə asılıb. Hava limanında quraşdırılmış lövhədə "Maksimum qucaqlaşma müddəti 3 dəqiqədir. Daha sevgi dolu vidalar üçün, lütfən, avtomobil parkından istifadə edin" - deyə yazılıb. Məlumata görə, Dunedin beynəlxalq hava limanı, təhlükəsizliyin yaxşılaşdırılması və eniş zonasında axını təmin etmək üçün sağollaşmaq üçün üç dəqiqəlik məhdudiyyət qoyub. Hava limanından bildirilib ki, qaydanı pozanlar cərimələnə bilər. Məlumatda deyilir ki, bəzən sərnişinlər səfərə çıxarkən son dəqiqələrdə eşq macəraları yaşamağa başlayır. Bu da sıxlıq yaradır.

