Xəbər verdiyimiz kimi, Sabunçuda tunelə yağış sularının dolması nəticəsində 2 nəfər boğularaq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyatını itirən şəxslərdən biri də 1995-ci il təvəllüdlü Laçın rayon sakini Köçəri Fərman oğlu Abbasovdur.

Faciəvi şəkildə ölən Köçəri Abbasovun fotosunu təqdim edirik:

Ailəli idi, 2 övladı yadigar qaldı.

