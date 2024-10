Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan TUSAŞ-da baş verən terror hücumu ilə bağlı Kazana səfərini yarımçıq qoyaraq oktyabrın 24-ü səhər ölkəyə qayıdacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "A haber" telekanalı məlumat yayıb. Prezidentin oktyabrın 24-də Kazanda planlaşdırılan görüşləri də təxirə salınıb.

Qeyd edək ki, Türkiyədə TUSAŞ-ın istehsal obyektində baş verən terrorda 5 nəfər həlak olub. 22 nəfər yaralanıb.

