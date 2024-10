“Qarabağ” “Ayaks”la qarşılaşacaq - Avropa Liqası

"Qarabağ" bu axşam UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda Niderlandın məşhur "Ayaks" klubunu qəbul edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq.

Matçı şotlandiyalı FIFA referisi Nikolas Uolş idarə edəcək.

UEFA Avropa Liqası – Liqa mərhələsi, III tur

24 oktyabr, 20:45

"Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland)

Baş hakim: Nikolas Uolş (Şotlandiya)

Bakı, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu.

Xatırladaq ki, "Qarabağ" I turda İngiltərədə "Tottenhem"ə 0:3 hesabı ilə, II turda isə evdə İsveçin "Malmö"sünə 1:2 hesabı ilə məğlub olub. "Ayaks" isə ilk matçında "Beşiktaş"ı 4:0 hesabı ilə məğlub edib, ikinci turda isə Çexiyanın "Slaviya" klubu ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.

