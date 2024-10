Bakıda su basması nəticəsində iki nəfərin həlak olduğu "Sabunçu keçidi" bu gün yenidən su altında qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər Teleqram kanallarında paylaşılıb.

Yağıntılar səbəbindən tunelə girişin bağlandığı bildirilir.



