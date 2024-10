Yamal Ronaldonu ələ salıbmış - FOTO

"Barselona"nın futbolçusu Lamine Yamalın “Santiaqo Bernabeuda”kı qol sevinci müzakirələrə səbəb olmuşdu.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qol vurandan sonra Kriştiano Ronaldonun məşhur əl hərəkətini təkrarlamışdı. Bəzi dairələr Yamalın Ronaldoya heyranlığına görə onu təqlid etdiyini iddia edirdi. Lakin Yamalın vurduğu qoldan sonra "Real Madrid"in əfsanəsi Kriştiano Ronaldonu məsxərəyə qoyduğu məlum olub. Yamal qol vurandan sonra "Sakit, mən burdayam" hərəkətini edərək, “Real Madrid” azarkeşlərini ələ salıb.

