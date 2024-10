"Fənərbaxça"nın ulduzuna açıq çek - Bizə gəl istədiyin məbləği verək

Mövsümün sonunda müqaviləsi bitəcək "Fənərbaxça"nın ulduz futbolçusu İrfan Can Kahveci ilə bağlı yeni transfer iddiası ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Trabzonspor", komandası ilə hələ yeni müqavilə imzalamayan Kahveciyə boş çek göndərib. Türkiyə mediasının məlumatına görə, təklifdə, "Bizə gəl, istədiyin məbləği imzala" deyə qeyd edilib. Qeyd edək ki, "Fənərbaxça"da müqaviləsi başa çatacaq İrfan Can Kahvecinin masaya oturaraq dərhal yeni müqaviləyə imza atacağı gözlənilirdi. Lakin işlər gözlənildiyi kimi getməyib.

"Fənərbaxça" rəhbərliyi futbolçunun məvacib artımı tələb etməsindən sonra masanı tərk edib."Qalatasaray" və "Beşiktaş"ın da təcrübəli futbolçu ilə maraqlandığı deyilir.

