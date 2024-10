İsrail müdafiə naziri Yoav Qallant Hizbullahın yeni Baş katibi Naim Qasımı hədəf alıb, onu ölümlə hədələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qallant “X” platformasında paylaşım edərək, Naim Qasımın vəzifəsinin uzun sürməyəcəyini eyham edib:

“Təyinat müvəqqətidir və uzun müddət çəkməyəcək,” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Hizbullahın əvvəlki lideri Həsən Nəsrullahın müavini olan Naim Qasım bu gün təşkilatın yeni Baş katibi seçilib.

