"Hörümçək adam"ın 4-cü seriyası çəkilir

İngilis aktyor Tom Hollandın "Hörümçək adam" obrazını canlandırdığı filmin dördüncü seriyası çəkiləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Holland açıqlama verib. O, “Rich Roll Podcast”a müsahibəsində filmin ssenarisi haqqında danışıb. O, ssenari ilə tanış olduğunu və çox məmnun qaldığını ifadə edib. Holland, “Oxudum və məndə böyük həyəcan yaratdı. Zendaya ilə oturub oxuduq, zaman-zaman qonaq otağında tullanırdıq. Hörmətə layiq əsl film olacaq." - deyə bildirib. Məlumata görə, “Hörümçək adam” seriyasının dördüncü filmini Destin Daniel Cretton çəkəcək.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl filmin 3 seriyası çəkilmişdi. “Spider-Man”: Homecoming/2017”, “Spider-Man: Far From Home/2019”, “Spider-Man: No Way Home” filmləri maraqla qarşılanmışdı.