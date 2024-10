AFFA dörd klubu cərimələdi

AFFA İntizam Komitəsi Misli Premyer Liqasında çıxış edən dörd klubu cərimələyib.

Metbuat.az milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, “Turan Tovuz” XI turda “Kəpəz”ə qalib gəldiyi (2:1) matçda beş futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün 700 manat ödəyəcək.

Gəncə klubu da eyni sayda oyunçusu vərəqə gördüyünə görə həmin məbləğdə ziyana düşüb. Komitə “sarı-göylər”ə əlavə olaraq 500 manat cərimə də kəsib. Buna Dioqo Verdaskanın ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulması səbəb olub. Futbolçuya bir oyunluq cəza tətbiq edilib.

“Səbail” və “Sumqayıt” klubları da 700 manat cərimələniblər. “Gənclik şəhəri” təmsilçisinin qələbə qazandığı (1:0) görüşdə hər iki komandanın dörd futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb.

