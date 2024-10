“Qarabağ”ın Avropa Liqasının Liqa mərhələsində iki oyunu İctimai televiziyada canlı yayımlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə telekanalın rəsmi feysbuk səhifəsi məlumat yayıb.

İTV noyabrın 7-də Norveçdə “Bodo Qlimt”lə və gələn il yanvarın 31-də Yunanıstanda “Olimpiakos”la keçiriləcək səfər matçlarını birbaşa nümayiş etdirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.