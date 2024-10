Goranboyda iki nəfər dəm qazından boğularaq ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Nizami kəndində qeydə alınıb.

Kəlbəcər rayon sakinləri - 1958-ci il təvəllüdlü Əkbərov Kamal Qurbanlı oğlu və həyat yoldaşı, 1960-cı il təvəllüdlü Əkbərova Aidə Əli qızı yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərləniblər.

Hər iki şəxs hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

