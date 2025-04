Bakıda bir ailənin üç üzvü qidadan zəhərlənib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon, Mircəlal küçəsində baş verib.

Orada yaşayan 1952-ci il təvəllüdlü A.Şükürovla həyat yoldaşı, 1954-cü il təvəllüdlü R.Şükürova və oğulları Ramin Şükürov qidadan zəhərlənmə ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

