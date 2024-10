Rodriyə sürpriz "elçi" düşdü - "Real Madrid"ə keçə bilər

İspaniyanın "Real Madrid" klubu "Qızıl top"un Rodrini transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu iddia ilə ispan nəşri "Relevo" çıxış edib. Məlumata görə, "Qızıl top"u baykot edən "Real Madrid" klubu mükafatı qazanmış "Mançester Siti"nin ulduz futbolçusu Rodri ilə maraqlanır. Aurelien Tchouaminin "Real Madrid"dən ayrılması gözlənilir. Bu baş verəcəyi təqdirdə, fransız ulduzun yerinə "Qızıl top"un sahibi Rodri transfer olunacaq.

Qeyd edək ki, "Real Madrid" klubunun nümayəndələri bir neçə gün öncə keçirilən "France Football" jurnalının hər il dünyanın ən yaxşı futbolçusuna təqdim etdiyi "Qızıl top" (Ballon d'Or) mərasiminə qatılmayıb. Buna səbəb mükafatın "Real Madrid"in ulduzu Vinicius Junior əvəzinə "Mançester Siti"nin oyunçusu Rodriyə təqdim edilməsi olub. Klub qərarı ədalətsiz hesab edərək mərasimdə iştirakdan imtina etmişdi.

