Xiaomi 15 modelinin qiyməti və özəllikləri məlum oldu

Satışa çıxarılan Xiaomi 15 modelinin RAM tutumu açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkətin baş direktoru Lei Jun telefonun detalları barədə açıqlama verib. O bildirib ki, Xiaomi 15 seriyası standart olaraq 12 GB RAM ilə satılır. Ötən ilki modeldə tətbqi edilən 8 GB RAM seçimi dayandırılıb. Lei Jun Xiaomi 15-in daxili yaddaş seçimlərini də açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, 15 modelinin 256 GB, 512 GB və 1 TB yaddaş seçimləri var. Bu mənada yeni telefon istifadəçilərə Xiaomi 14 modeli ilə eyni variantları təqdim edir. Qeyd edək ki, Xiaomi 15-in 12 GB RAM versiyasının başlanğıc variant olacağı deyilir.

Yeni modelin 16 GB RAM-a malik yeni modelinin istifadəyə veriləcəyi deyilir. Məlumata görə, Xiaomi 15 seriyalı qurğular sələflərindən daha bahalı olacaq. Bunun səbəbi “Snapdragon 8 Elite” çipinin yüksək qiyməti ilə bağlıdır. Çində Xiaomi 15-in qiyməti 630 dollardan, Xiaomi 15 Pro-nun qiyməti isə 743 dollardan start götürür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.