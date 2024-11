Səudiyyə Ərəbistanı İsrailə çağırış etdi

Fələstin dövləti üçün həll yolu tapılmadan İsraillə normallaşma mümkün deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri Feysəl bin Fərhan belə açıqlama verib. O bildirib ki, problemin həlli üçün iki dövlətli həll yolu həyata keçirilməlidir. Nazirin sözlərinə görə, fələstinlilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququ təmin edilməlidir. Faysal bin Farhan bəyan edib ki, İsrailin yeni tələbləri Qəzzada atəşkəs danışıqlarını dəfələrlə iflasa uğradıb. Nazir Qəzzada atəşkəsin tətbiq edilməsinə çağırıb.

Qeyd edək ki, Qətərdə İsrail ilə HƏMAS arasında danışıqların bərpa edilməsi üçün müzakirələr aparılır. Danışıqların bərpa edilməsindən sonra tərəflər atəşkəs və əsirlərin mübadiləsini müzakirə edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.