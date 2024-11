Azərbaycan XİN Serbiyaya başsağlığı verdi

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Serbiyanın Novi Sad şəhərində baş vermiş faciəvi dağıntı nəticəsində həyatını itirənlərlə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in paylaşımında qeyd edilib.

“Serbiyanın Novi Sad şəhərində baş vermiş faciəvi insan tələfatı və çoxlu sayda yaralı ilə nəticələnən dağıdıcı faciə bizi dərindən kədərləndirir yaxınlarını itirənlərin ailələrinə, dost Serbiya xalqına və hökumətinə dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananların tezliklə sağalmasını arzu edirik”, - deyə paylaşımda bildirilib.

Qeyd edək ki, Serbiyanın Novi Sad şəhərində dəmiryol vağzalının damının bir hissəsinin uçması nəticəsində ən azı 14 nəfər həlak olub.

