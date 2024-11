2023-cü ildə Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsi yaxınlığında Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvanı birləşdirən körpünün təməli qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, körpünün 2025-ci ilin sonuna kimi inşasının tamamlanması nəzərdə tutulur.

Bildirilir ki, körpünün inşası ilə Naxçıvana gediş-gəliş asanlaşacaq.

Daha ətraflı Azərbaycan Televiziyasının (AzTV) materialında:

