Getməyə qərar verib - "Real"ı qarışdıran iddia

“Real Madrid”in futbolçusu Vinisius Junior barədə diqqətçəkən iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu “Real”dan getməyə qərar verib. “Fichajes”in məlumatına görə, klubun yeni müqavilə təklifini rədd edən Vinisius Junior, mövsümün sonunda “Real”dan ayrılmaq istəyir. Onun belə qərar verməsinə “Qızıl top” mükafatını qazana bilməməsinin də təsir etdiyi irəli sürülür. Onun hansı kluba getmək istədiyi barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı İnvestisiya Fondu Vinisius Junior üçün fantastik müqavilə hazırladığı barədə məlumatlar dərc edilib. İddialara görə, “Əl-Hilal” klubu futbolçuya 1 milyard avro qazanacağı müqavilə təklif edib. Bundan əvvəl, Kilian Mbappenin "Liverpul" klubuna getmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

