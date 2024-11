Ən aqressiv 5 bürc - Onlarla diqqətli olun

Müəyyən anlarda aqressiya, doğulduğunuz tarixdən asılı olmayaraq hər birimizə xasdır. Hər kəs bilir ki, ideal insan yoxdur, zaman-zaman hamımız lazım olduğundan tamamilə fərqli davrana bilərik. Ancaq bəzi insanlar var ki, onlar daha aqressiv ola bilirlər.

Dolça

İlk baxışdan Dolçalar kifayət qədər sakit görünsə də, onun aqressiyası soyuq bir şəkildə özünü göstərir. Amma o, soyuq dəqiqliklə hədəfə doğru vurur. Dolçalar nadir hallarda qışqırırlar, lakin onların sözləri bıçaq kimi kəskin olur. Onlar tez-tez münaqişələrdən qaçmağa çalışırlar, amma təhlükə də elə buradadır. Dolçalar öz dünyasına və fikirlərinə o qədər qərq olur ki, nəyisə bəyənmirsə, gözlənilmədən aqressiya göstərə bilər.

Dolçalar müstəqilliklərini və azadlığını xüsusilə qiymətləndirirlər, buna görə də onlara hər hansı bir təzyiq kəskin reaksiyaya səbəb ola bilər. Onlar təzyiq və məhdudiyyətlərdən qıcıqlanırlar - onların şəxsi məkanını zəbt etmək cəhdləri əsl üsyana səbəb ola bilər.

Buğa

Buğa nadir hallarda aqressiyanı açıq şəkildə göstərir, lakin onun səbri hədsiz deyil. Bu işarə uzun müddət öz daxilində qıcıqlanma toplaya bilər, lakin onun hüdudları tükəndikdə partlayacaq.

Venera tərəfindən idarə olunan Buğa adətən sakit, dinc və ahəngdardır, lakin onun rahatlığı pozulursa və ya küncə sıxılırsa, qəzəbi təbii element kimi dağıdıcı ola bilər. Bu, ətrafdakı hər şeyin dağıldığı bir "zəlzələ"dir. Buğa əsəbiləşdiyi zaman onunla mübahisə etməyə çalışmayın - onun soyumasına icazə vermək daha yaxşıdır. Onun sakit vəziyyətə qayıtması üçün vaxt lazımdır.

Şir

Şir bürcü, qüruru incidiləndə və ya diqqət çəkmədikdə aqressiya nümayiş etdirir. Günəş tərəfindən idarə olunan Şir, tanınmağa və hörmət etməyə çalışır. Əgər onun nüfuzu şübhə altına alınarsa və ya özünü təqdir edilməmiş hiss edərsə, reaksiyası aqressiv ola bilər. Heyvanların əsl padşahı və Bürcün od əlaməti olan Şir parlaq şəkildə alovlana bilər.

Bununla belə, onların aqressivliyi adətən qısamüddətli olur. Bu, tez sönən alov parıltısına bənzəyir. Amma Şirin qəzəbləndiyi anda onun yolunda dayanmamaq daha yaxşıdır.

Əqrəb

Əqrəb kişisi ehtirası və duyğularının dərinliyi ilə məşhurdur, lakin qəzəbli anlarda o, qorxulu dərəcədə aqressiv ola bilər. Bu bürclər nadir hallarda duyğularını birbaşa ifadə edir, lakin onların fırtınası içəridə toplana bilər və nəticədə partlayan vulkana çevrilə bilər. Həmin an gələndə enerjisini dağıdıcı şəkildə buraxır.

Bu bürcün nümayəndələri sözlərlə, manipulyasiyalarla və qəzəblə sizə hücum edə bilər. Əqrəblərlə dürüst və etibarlı münasibət qurmaq vacibdir. Onun qəzəbi tez-tez sərhədlərin pozulması və ya xəyanətlə əlaqələndirilir, buna görə də səmimiyyət ən yaxşı müttəfiqinizdir.

Qoç

Qoç impulsiv aqressivliyin şahıdır. Müharibə tanrısının planeti olan Mars tərəfindən idarə olunan bu adam stimullara dərhal və şiddətlə reaksiya verir.

Onunla siz hər zaman nəyinsə səhv getdiyini biləcəksiniz. Qoçun qəzəblənməsi qəflətən baş verir, çox vaxt sizin üçün əhəmiyyətsiz görünə bilən səbəblərə görə yaranır. Üstünlükləri də var: bu adam duyğularını gizlətməyəcək, sizi təxmin etməyə qoymayacaq.

Ancaq onlar alovlanan kimi tez soyuyur. Onun aqressiyası uzun sürmür, lakin bu anda kifayət qədər güclü ola bilər. Bu bürcün nümayəndələrinin partlayışları çox vaxt heç bir pis niyyətə malik deyil. Bu, sadəcə onlarda bir anlıq yaranan qıcıqlanmaya reaksiyadır. Qoçlar tez-tez anı yaşadıqları üçün kimisə sərt sözləri və ya hərəkətləri ilə incitdiklərinin fərqinə varmırlar.

