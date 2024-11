Noyabrın 6-da saat 09:25 radələrində paytaxtın Nərimanov rayonu Ziya Bünyadov prospektində 32 yaşlı O.İbrahimov idarə etdiyi “Volksvagen” markalı avtomobillə piyada E.İrzayevanı vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı polis leytenantı Elbrus İbrahimov məlumat verib.

O bildirib ki, zərərçəkən aldığı bədən xəsarətləri nəticəsində ölüb.

Yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı ərazi polis orqanında cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.