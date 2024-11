Səudiyyə Ərəbistanı Liqasının 10-cu turunda "Ər-Riyad" "Ən-Nəsr"i qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Ən-Nəsr" 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. 41-ci dəqiqədə "Ən-Nəsr"in hücumçusu Sadio Mane fərqlənib.

Qeyd edək ki, "Ər-Riyad" 14 xalla Səudiyyə Ərəbistanı Liqasının turnir cədvəlində 7-ci yerdədir. "Ən-Nəsr" isə 22 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

