Göyçayda maşın piyadanı vuraraq öldürdü - FOTO

Göyçay rayonununda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, noyabrın 9-da saat 21:00 radələrində Göyçay-Ucar avtomobil yolunun Göyçay rayonunun Mallı-Şıxlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində Sabir Məmmədov idarə etdiyi “VAZ-2106” markalı avtomobillə yolu keçən piyada, 2003-cü il təvəllüdlü Fərid Seyidovu vurub.

Piyada aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerindəcə ölüb.

Faktla bağlı Göyçay Rayon Polis Şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir.

Davud Tarverdiyev

