Qvardiola türk futbolçunu istəyir

"Mançester Siti"nin baş məşqçisi Pep Qvardiola zədələnən Rodrinin yerinə türk futbolçunu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pep Qvardiola Rodrinin yerinə Hakan Çalhanoğlunun uyğun olduğunu hesab edir. İspaniya mətbuatının yazdığına görə, Qvardiola Hakanın oyuna baxışını və uzaq məsafədən qapıya zərbə vurmaq qabiliyyətini bəyənir. Bildirilir ki, Qvardiola əvvəl Frenkie de Jongu gündəminə alsa da, Hakan Çalhanoğlunun irəlidə daha üstün olduğunu irəli sürüb. O, Hakan Çalhanoğlunun oyun tərzi ilə Rodrdinin oyun tərzinin yaxın olduğunu hesab edir.

Qeyd edək ki, “Bavariya” klubunun da Hakan Çalhanoğlunu transfer etmək istədiyi irəli sürülür. “İnter”in yaxşı təklif olacağı təqdirdə türk futbolçunu sata biləcəyi deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.