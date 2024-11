Avropa nəhəngindən tarixi təklif - Yeni rekord ola bilər

"Real Madrid"in ulduz futbolçusu Vinisius Junior üçün yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, PSJ Vinisius Junior üçün rekord təklif irəli sürüb. “Fichajes”in xəbərinə görə, Mbappenin gedişindən sonra ulduz futbolçu almaq istəyən PSJ Vinisius üçün 250 milyon avro təklif edib. “Real”ın təklifə necə münasibət bildirdiyi açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, Neymarı "Barselona"dan 222 milyon avroya transfer edərək transfer rekordunu qıran PSJ, Vinisiusu 250 milyon avroya transfer edə bilsə öz rekordunu qıracaq. “Real Madrid”in heyətində 281 rəsmi oyuna çıxan Vinisius bu matçlarda 95 qol vurub və 82 məhsuldar ötürmə edib.

