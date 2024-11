​Belarus BRİKS-ə üzv oldu

Belarus dövləti BRİKS-ə üzv olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verib. Açqlamada Belarusun BRİKS-ə tərəfdaş ölkə kimi qoşulduğu qeyd edilib.

Qeyd edək ki, BRİKS-in 9 üzvü var. Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika təşkilatın qurucu üzvləridir. Təşkilata daha sonra İran, Misir, Efiopiya və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri üzv olub. Bir sıra ölkələr təşkilata üzv olmaq üçün müraciət edib. BRİKS üzvləri qlobal neft hasilatının təqribən 40 faizinə, dünya səthinin 30 faizinə və dünya əhalisinin 45 faizinə sahibdirlər.

