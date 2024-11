Bakı Slavyan Universitetinin tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumata yayılıb.

Şərqi Avropa Dilləri fakültəsinin Regionşünaslıq (Ukrayna) ixtisasında 2-ci kursda təhsil alan Lalə Yaralıyeva dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

