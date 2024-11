Sosial mediadan həddindən artıq istifadə zərərli deyilmiş

Alimlər sosial mediadan həddindən artıq istifadənin fəsadları barədə araşdırma aparıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, alimlər sosial mediadan həddindən artıq istifadənin psixi sağlamlığa demək olar ki, təsir etmədiyini irəli sürüblər. Bu günə qədər aparılan bir çox araşdırmada sosial medianın diqqətə mənfi təsir göstərdiyi, uşaqların beyin inkişafını poza biləcəyi və depressiya kimi problemləri artırdığı irəli sürülmüşdü. Lakin Avstraliyadakı Curtin Universitetinin apardığı yeni araşdırmaya görə, platformaların psixi sağlamlığa təsiri azdır. Curtin Universitetinin tədqiqat qrupu iştirakçıların mobil telefonları ilə bağlı məlumatlara nəzər salaraq, onların TikTok, “Instagram”, “Snapchat”, “Facebook” və X kimi platformalarda keçirdikləri vaxtı obyektiv şəkildə araşdırıb.

Araşdırma, sosial mediadan istifadə müddəti ilə depressiya və stress arasında heç bir əlaqənin olmadığını və yalnız narahatlıqla zəif əlaqənin olduğunu ortaya qoyub.

