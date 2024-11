Salah Ərəb klubuna gedir? - Təklif edildi

İngiltərə Premyer Liqasının "Liverpul" klubu müqaviləsi mövsüm sonunda bitəcək olan Məhəmməd Salah ilə danışıqları davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Liverpul" ilə Salah tərəfinin gözləntiləri üst-üstə düşmədiyinə görə yeni müqavilə barədə danışıqlar nəticəsiz qalıb.

"Sky" nəşrinin məlumatına görə, 32 yaşlı misirli futbolçuya Səudiyyə Ərəbistanı və Avropadan təkliflər var.

Qeyd edək ki, Salah 2017-ci ildən bu yana "Liverpul" forması ilə 366 oyunda meydana çıxıb, 221 qol vurub və 99 məhsuldar ötürmə edib.

