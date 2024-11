"Real"ın transfer etmək istədiyi futbolçu bilindi

"Real Madrid" "Everton"un müdafiəçisi Jarrad Branthvaite ilə maraqlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçi Karlo Ançelotti müdafiə xəttinə futbolçu transfer edilməsi barədə təlimat verib. Dani Carvajal və Eder Militaonun zədələnməsindən sonra “Real”ın müdafiə xəttində futbolçu seçimi yoxdur. “Caught Offside”nin xəbərinə görə, “Real Madrid” Branthvaiteni heyətdə rəqabəti artıra biləcək futbolçu hesab edir. Bildirilir ki, mövsümün sonunda "Liverpul"dan Trent Alexander-Arnoldun azad agent kimi heyətə qoşulacağı iddia edilsə də, “Real” Branthvaiteni mövsümün fasiləsində transfer etmək istəyir.

Məlumata görə, “Everton” oyunçu üçün azı 70 milyon funt-sterlinq tələb edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.