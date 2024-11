Vəkillər Kollegiyasının sədr müavini Aydın Axundova ağır itki üz verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sədr müavininin 64 yaşlı qardaşı Akif Axundov dünən gecə vəfat edib.

Mərhumun ürəktutmasından dünyasını dəyişdiyi bildirilib.

Allah rəhmət eləsin!

