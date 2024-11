“Bir çox COP-da iştirak etmişəm. Azərbaycandakı konfrans daha uğurludur. Çünki Azərbaycanda az inkişaf etmiş ölkələrin problemləri gündəmə gətirilir, onların həlli yolları müzakirə olunur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən İnkişaf və Ağacların Qorunması və Bərpası Naminə Təşkilatının (ASRAD) prezidenti Kabine Dumbia söyləyib.

O, Azərbaycandakı COP-un digərlərindən daha məhsuldar təşkil olunduğunu diqqətə çatdırıb.

