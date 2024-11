Ançelotti Ardanı mükafatlandırır - Türk futbolçu ilkə imza atacaq

Arda Gülerin Çempionlar Liqasında "Liverpul"la matçda start 11-də meydana çıxacağı iddia edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu reallaşarsa Arda ilk dəfə “Real”da Çempionlar Liqası oyununda start heyətdə meydana çıxacaq. Arda daha əvvəl nəhənglər liqasının 3 qarşılaşmasında əvəzedici heyətdə meydana çıxıb. “Cadena SER”in xəbərinə görə, Ançelotti "Leqanes" matçında göstərdiyi performansla yenidən diqqətləri üzərinə çəkən Arda ilə bağlı fikrini dəyişib. Ançelotti Ardaya daha çox şans vermək istəyir.

Qeyd edək ki, Ardan Güler bu mövsüm "Real Madrid" forması ilə 13 oyun keçirib. Meydanda cəmi 382 dəqiqə qalan Arda 1 məhsuldar ötürmə ilə çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.