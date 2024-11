Türkiyə ABŞ-a təhvil verilməyən “F-35” qırıcılarının qəbulu üçün yenidən sorğu göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər deyib.

“ABŞ-də 6 ədəd “F-35” təyyarəmiz var. İndi bizim “KAAN” istehsal etdiyimizi gördülər və münasibətləri dəyişib. Təyyarələri təhvil verə biləcəklərini deyirlər. Biz onlara “F-35” almaq təklifini yenidən göndərdik”, - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.