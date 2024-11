Hər gün limon yesək, nə baş verər?

Limon soyuq aylarda yada düşən meyvədir. Əgər gündə limon yesək, orqanizmimizdə nə baş verər?

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, endokrinoloq Yevgeni Belousov limonda olan yüksək miqdarda C vitamininin təsirindən danışıb.

“Amma limon turşusu mədə turşuluğunu artırdığını və dişlərin emalını da dağıtdığını bilməliyik. Mədə problemi olanlara limon olmaz. Qastrit və xorası olanlara isə limon qəti olmaz. Eləcə də limon sitrus olduğu üçün allergik reaksiya, qaşınma verə bilər.

Həssas və kariyesli dişlərə limon daha da zərər verir. Amma limon immunitetə təsirlidir, qanı durulaşdırır, həzm sistemini stimullaşdırır.

Həkimlər gündə 1 ədəd limondan artıq istifadə etməməyi tövsiyə edir”, - Belousov qeyd edib.

