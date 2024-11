Ardanın bu görüntüsü gündəm oldu - FOTO

“Real Madrid”in “Leqanes”ə 3:0 hesabı ilə qalib gəldiyi matçda Arda Gülerlə bağlı lentə alınan foto sosial mediada gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotoda Arda Güler künc zərbəsi yerinə yetirərkən Luka Modriçin ona qürurla baxması müşahidə edilir. Foto sosial mediada çox sayda izlənilib.

Qeyd edək ki, Arda Güler oyuna start heyətdə başlayıb. Onun oyunu bəyənilib. Arda Güler həm komandanın müdafiəsinə verdiyi töhfə, həm də hücumda göstərdiyi performansla Karlo Ançelottinin rəğbətini qazanıb.

