"Liverpul" "Real"ı məğlub etdi - ÇL

UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin 5-ci turuna bu gün yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün maraqlı qarşılaşmalarından biri İngiltərədə baş tutub.

“Liverpul” doğma meydanda İspaniya təmsilçisi “Real”a iki cavabsız qol vurub. “Yuventus” (İtaliya) səfərdə “Aston Villa” (İngiltərə) ilə sülhə razılaşıb. Almaniya təmsilçisi “Borussiya” (Dortmund) isə Xorvatiyada “Dinamo” üzərində inamlı qələbə qazanıb.

UEFA Çempionlar Liqası

Liqa mərhələsi

V tur

27 noyabr

21:45. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Ştutqart" (Almaniya) 5:1

21:45. "Şturm" (Avstriya) - "Jirona" (İspaniya) 1:0

00:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Real" (İspaniya) 2:0

00:00. PSV (Niderland) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) 3:2

00:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) 0:3

00:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Brügge" (Belçika) 1:1

00:00. "Monako" (Fransa) - "Benfika" (Portuqaliya) 2:3

00:00. "Aston Villa" (İngiltərə) - "Yuventus" (İtaliya) 1:0

00:00. "Bolonya" (İtaliya) - "Lill" (Fransa) 1:2

