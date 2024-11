Bu gün UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda “Qarabağ” növbəti oyununa çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi doğma azarkeşlər qarşısında Fransa “Lion”unu qəbul edəcək.

Oyunu Serbiyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

Matç haqqında məlumat:

Başlama vaxtı: 21:45

Mekan: Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu, Bakı

Hakimlər: Nenad Minaković, Nikola Borović, Boško Božović (Serbiya)

