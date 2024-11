Astanada KTMT-nin üç şurasının birgə iclası keçirilir

Qazaxıstanın paytaxtı Astanada KTMT-yə üzv ölkələrin geniş tərkibli iclasları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xarici İşlər Nazirləri, Müdafiə Nazirləri və Təhlükəsizlik Şuraları Katiblərinin müzakirələrində sülhməramlı fəaliyyət, kadr hazırlığı və elmi əməkdaşlıq daxil olmaqla 30-dan çox məsələ ətrafında fikir mübadiləsi aparılır.

Bu gün həmçinin KTMT-nin Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının iclası baş tutacaq. Tədbirdə təşkilatda iştirakını donduran Ermənistan istisna olmaqla, bütün liderlər iştirak edəcək.Sammit dar və geniş tərkibdə keçiriləcək.

