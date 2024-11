Lamiyə Vəliyeva əcnəbi ilə evlənir - FOTO

İkiqat Paralimpiya çempionu Lamiyə Vəliyeva subaylığın daşını atır.

Metbuat.az idman.biz-ə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı paraatlet ailə həyatı qurur.

Əldə edilən məlumata əsasən, o, Cənubi Afrika Respublikasından olan idmançı ilə evlənir. Dördqat dünya çempionumuz artıq əcnəbi atletlə Bakıda nikaha da daxil olub. Lakin cütlüyün hələlik toy mərasimi keçirilməyib. Bunun yaxın vaxtlarda olması planlaşdırılır.

Paralimpiya ulduzu zənglərimizə cavab verməsə də, atası Rövşən Vəliyev məsələyə münasibət bildirib. O, İdman.biz-ə məlumatı təsdiqləyib və qızının cənubi afrikalı idmançı ilə ailə qurmağa hazırlaşdığını deyib.



Qeyd edək ki, Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında 1 qızıl və 1 gümüş medal qazanan Lamiyə Vəliyeva Paris-2024-də də eyni uğuru təkrarlayıb.

