Məğlubiyyət baha başa gəldi - Ançelotti gedir, yerinə o gəlir

UEFA Çempionlar Liqasının 5-ci həftəsində "Liverpul"a səfərdə 0:2 hesabı ilə uduzan "Real Madrid" baş məşqçisi Karlo Ançelotti klubdan göndəriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub rəhbərliyi "Liverpul"a məğlub olandan sonra Ançelottini vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq barədə qərar verib. “Fichajes” xəbərinə görə, Ançelottinin yerinə alternativlər də müəyyən edilib. Məılumata görə, siyahının ilk sırasında “Real Madrid”in futbol direktoru Santyaqo Solari qərarlaşıb. Argentinalı mütəxəssisin futbolçularla yaxınlığı onu dəyişiklik üçün uyğun variant edir. Digər namizədin isə "Santyaqo Bernabeu"da həm oyunçu, həm də məşqçi kimi əfsanəvi şəxs olan Zinəddin Zidanın olduğu bildirilir. Raul Qonzales də siyahıda yer alıb. Hazırda "Kastilya"nın çalışdırıcısı olan Raul A komandasını çalışdırmaq istəyir.

“Bayer Leverkuzen” ilə böyük işlər görən Xabi Alonsonun siyahıda yer almaması diqqət çəkib.

