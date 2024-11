Gələn il yanvarın 29-u qeyri-iş günü olacaq.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 29 yanvar 2025-ci il tarixdə bələdiyyə seçkiləri keçirilək.

Seçki Məcəlləsinin 8.2-ci maddəsinə əsasən, səsvermə günü seçki keçirilən ərazidə iş günü hesab olunmur.

Beləliklə, 2025-ci il yanvarın 29-u - çərşənbə günü qeyri-iş günü olacaq.

